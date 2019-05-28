В Одеській області через бойові стрільби на два дні закриють частину популярних пляжів
|10:59 22.07.2019
|Украина
У Татарбунарському районі Одеської області у зв‘язку з проведенням бойових стрільб для громадян на два дні закриють частину популярних пляжів.
Як повідомили УНІАН у Татарбунарській РДА, у зв'язку з проведенням випробувань з бойовими стрільбами на пляжах, розташованих на узбережжі Чорного моря, буде небезпечно перебувати.
Зокрема, йдеться про берегову лінію між популярними курортами - від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до селища Лебедівка (включно).
Стрільби проводитимуться з 7.00 середи, 24 липня, до 23.00 четверга, 25 липня.
Як зазначається, перебувати в даному місці потенційно небезпечно, тому громадян просять не з‘являтися в зазначеному районі в зазначений час.
Як повідомлялося раніше, в Одесі з 1 липня пройшли українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2019».
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