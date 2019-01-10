Морской тральщик ЧФ оккупантов возвращается из Средиземного моря

13:40 22.07.2019   Крым

Морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Вице-адмирал Захарьин» возвращается в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в Средиземном море. 

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота.

«Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» завершил выполнение задач в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне. В настоящее время экипаж корабля прошел черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и выполняет переход в Чёрном море к месту постоянного базирования – Новороссийск», – говорится в сообщении.

Морской тральщик выполнял задачи в Средиземном море с апреля 2019 года. Ранее в пресс-службе флота сообщали, что для экипажа тральщика это был первый в 2019 году выход в Средиземное море.

Согласно плану ротации сил постоянного соединения кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне его сменил морской тральщик «Ковровец».



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