Проклятье ЗРС С-400 уже наносит удар по Турции

13:00 22.07.2019   Турция

На заводе Turkish Aerospace Industries (HAI) остановлено производство вертолетов T129 ATAK. По предварительной информации, причиной стало прекращение поставок компанией Rolls Royce деталей к газотурбинным двигателям LHTEC CTS800-4A, устанавливаемым на T129 ATAK.

 Каких-либо официальных заявлений по этому поводу не поступало, но стоит отметить, что ударные вертолёты T129 ATAK производились как для Турецкой жандармерии, так и Пакистанской армии, а прекращение поставок деталей британцами произошло под аккомпанемент санкций США в отношении Турции, из-за приобретения российских ЗРС С-400, пишет на странице Информационное Сопротивление военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Что же, если прекращение поставок и вправду имеет место быть, и причиной тому стала именно надвигающаяся на Турцию санкционная “благодать” Минфина США, то это станет первой ласточкой того непростого положения, в котором республика окажется в ближайшие годы. Причем если в предыдущих статьях я в основном писал о негативном экономическом факторе, то сейчас мы можем наблюдать удар по целому производству.

 Хотелось бы отметить, что практически все тяжелое вооружение, техника, как в составе сухопутных войск, так и ВВС, и ВМС Турции производства США и Германии, а также других стран-членов НАТО. В производстве целого ряда видов вооружений турецкого ВПК используются детали европейского происхождения, а само производство, как, например, тех же вертолетов T129 ATAK, ведется по лицензии.
 
То есть, по сути, при соответствующей реакции стран ЕС, поставщиков запчастей, техники и осуществляющих обслуживание вооруженных сил Турции, республика попросту окажется в ситуации острого дефицита и нивелированного экспорта вооружений.
 
Разумеется, это окажет влияние и на на экономическую составляющую Турции, но куда серьезнее это скажется на геополитических амбициях Анкары, реализовывать которые ей доведется с серьезной пробуксовкой, что чревато утратой позиций, даже на севере Сирии. Разумеется, произойдет это не в мгновение ока, но не исключено, что в ближайшие годы Турцию вытеснят из Сирии к её же границам.
 
И все это станет последствием всего лишь одного неверного решения – закупки российских ЗРС С-400. Оно того стоило?

 



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