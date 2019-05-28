Президент Володимир Зеленський упевнений, що питання звільнення українських військовополонених моряків буде вирішено найближчим часом .

Про це він заявив журналістам у штабі партії "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу", - сказав він.

При цьому він не назвав термінів.

"Ми дуже багато працюємо над цим питанням", - сказав Зеленський, зауваживши, що питання звільнення моряків, політв'язнів, інших військовополонених є пріоритетними.

"Я саме з президентом РФ і говорив на тему термінового повернення моряків і тему всіх тих полонених, саме наших українців, які знаходяться саме в Росії", - підкреслив Президент.

За його словами, при цьому Україна не виходить ані з Мінського, ані з Нормандського форматів.

"Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, тому що мені це здалося впродовж цього дзвінка", - наголосив президент.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли й захопили три українських військових кораблі і затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення). Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків - військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні також затримані кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання, що передбачено кримінально-процесуальним кодексом РФ.