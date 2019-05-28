ЮВО: На кораблях и в береговых частях Черноморского флота учились бороться с беспилотнками
|12:40 22.07.2019
|Крым
В пунктах базирования кораблей и в береговых воинских частях Черноморского флота страны-агрессора проведено плановое учение по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низкоскоростных воздушных целей условного противника.
За воздушного противника действовали подразделения беспилотных летательных аппаратов из состава флота и Южного военного округа, базирующиеся на Крымском полуострове, пишет пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения средства ПВО флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолёты морской авиации ЧФ.
Затем расчёты дежурных смен постов ПВО выполнили задачи по обнаружению и классификации целей. После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны кораблей и воинских частей.
Подобные учения регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.
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