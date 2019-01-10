Ремонт подлодки "Новороссийск" в Севастополе продлится еще две недели
|12:20 22.07.2019
|Крым
Специалисты севастопольского "Севморзавода" и "Адмиралтейских верфей" завершили доковый этап ремонта подводной лодки проекта 636.3 "Новороссийск".
Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли, пишет FlotProm.
"Минувшим днем "Новороссийск" выведен из дока "Севморзавода", – уточнил собеседник агентства.
По его словам, ремонт субмарины у причальной стенки продлится еще две недели. Он напомнил, что это первый большой ремонт подводной лодки после ее передачи флоту в 2014 году.
Предполагается, что после "Новороссийска" доковый ремонт на "Севморзаводе" пройдут другие подводные лодки этого проекта – "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород" и "Колпино".
Захваченный оккупантами "Севморзавод" – ныне севастопольский филиал Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). "Адмиралтейские верфи" построили шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота страны-агрессора.
Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение – 3950 тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, рабочая глубина погружения – 240 метров. Экипаж – 52 человека. Субмарины вооружены 533-мм торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".
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