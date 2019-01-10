Специалисты севастопольского "Севморзавода" и "Адмиралтейских верфей" завершили доковый этап ремонта подводной лодки проекта 636.3 "Новороссийск".

Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли, пишет FlotProm.

"Минувшим днем "Новороссийск" выведен из дока "Севморзавода", – уточнил собеседник агентства.

По его словам, ремонт субмарины у причальной стенки продлится еще две недели. Он напомнил, что это первый большой ремонт подводной лодки после ее передачи флоту в 2014 году.

Предполагается, что после "Новороссийска" доковый ремонт на "Севморзаводе" пройдут другие подводные лодки этого проекта – "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород" и "Колпино".

Захваченный оккупантами "Севморзавод" – ныне севастопольский филиал Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). "Адмиралтейские верфи" построили шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота страны-агрессора.

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение – 3950 тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, рабочая глубина погружения – 240 метров. Экипаж – 52 человека. Субмарины вооружены 533-мм торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".