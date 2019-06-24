Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір скликати чергове засідання надзвичайного урядового комітету Cobra через затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero у понеділок, 22 липня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Під час засідання Мей планує отримати останні дані про розвиток ситуації з затриманням судна і обговорити підтримання безпеки судноплавства в регіоні.

На попередньому засіданні комітет Cobra у зв'язку із затриманням танкера рекомендував державним кораблям протягом деякого часу триматися подалі від Ормузької протоки.

Міністр закордонних справ Джеремі Хант, присутній на засіданні, заявив, що відповідь Лондона буде "продуманою та суворою", він також пообіцяв серйозні наслідки, якщо ситуація не вирішиться.

Нагадаєм, Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці. Танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.