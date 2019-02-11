У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
|12:00 22.07.2019
|Болгария
У країні з 7-мільйонним населенням були викрадені дані 5 млн болгар, - практично всіх дорослих жителів країни.
Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Урядові бази даних містять величезну кількість інформації, яка може бути «корисною» на довгі роки, вважають експерти.
Болгарська комісія із захисту персональних даних заявила, що почне розслідування злому.
Представник Національного податкового управління не повідомила, чи були дані належним чином захищені. У зв'язку зі зломом болгарська поліція заарештувала 20-річного працівника служби кібербезпеки.
За даними софійській прокуратури, комп'ютер і програмне забезпечення, використані при зломі, поліцію до підозрюваного привели.
Чоловік був затриманий, і поліція конфіскувала його обладнання, включаючи мобільні телефони, комп'ютери та диски, йдеться в заяві прокуратури.
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