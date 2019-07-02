До вечора 21 липня пожежу на українському океанічному траулері "Іван Голубець" не загасили.

Про це повідомили виданню "Думская" члени екіпажу, передає УНІАН.

За даними видання, зниклий під час пожежі моряк-моторист загинув, є постраждалі. На борту під час пожежі перебувало 90 осіб.

Займання почалося в машинному відділенні і поширилося на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду покинути судно.

Членів екіпажу евакуювали на траулер "Маршал Крилов".

"Оскільки у складі флоту Мавританії немає пожежних і рятувальних суден, було вирішено організувати рятувальну операцію силами інших траулерів, що ведуть промисел у цьому районі. Судно "Капітан Сухондяєвський" зумів завести швартовий кінець і взяти "Голубець" на буксир, однак у процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову. Судно вигоріло майже повністю і продовжує горіти", - розповів виданню один із очевидців події.

За його словами, на судні було паливо, а трюм повний рибної продукції. Фрахтувальник траулера заявив, що всі збитки буде покрито за рахунок членів екіпажу.

Траулер "Іван Голубець" - це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він зафрахтований латвійським бізнесменом, ходить під грузинським прапором, зазначає видання.