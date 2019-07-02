Пожежа на океанському судні "Іван Глубець": ЗМІ повідомили про загибель українського моряка
|07:30 22.07.2019
|Украина
До вечора 21 липня пожежу на українському океанічному траулері "Іван Голубець" не загасили.
Про це повідомили виданню "Думская" члени екіпажу, передає УНІАН.
За даними видання, зниклий під час пожежі моряк-моторист загинув, є постраждалі. На борту під час пожежі перебувало 90 осіб.
Займання почалося в машинному відділенні і поширилося на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду покинути судно.
Членів екіпажу евакуювали на траулер "Маршал Крилов".
"Оскільки у складі флоту Мавританії немає пожежних і рятувальних суден, було вирішено організувати рятувальну операцію силами інших траулерів, що ведуть промисел у цьому районі. Судно "Капітан Сухондяєвський" зумів завести швартовий кінець і взяти "Голубець" на буксир, однак у процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову. Судно вигоріло майже повністю і продовжує горіти", - розповів виданню один із очевидців події.
За його словами, на судні було паливо, а трюм повний рибної продукції. Фрахтувальник траулера заявив, що всі збитки буде покрито за рахунок членів екіпажу.
Траулер "Іван Голубець" - це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він зафрахтований латвійським бізнесменом, ходить під грузинським прапором, зазначає видання.
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