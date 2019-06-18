В аэропортах Москвы без объяснения причин отменили и задержали более 30 рейсов
|07:50 22.07.2019
|Россия
В московских аэропортах 21 июля задержали или отменили 33 рейса.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Так, по состоянию на 17:20 21 июля в аэропорту Внуково задержали 19 рейсов, в аэропорту Домодедово – два, три отменили. Еще девять рейсов задержали в Шереметьево. На два часа задерживается и рейс Москва-Симферополь из аэропорта Внуково.
Соответствующие данные предоставили аэропорты. При этом отмечается, что задержкой считается отклонение от расписания как минимум на 30 минут.
Причины пока не известны.
Помимо этого, издание сообщает, что в этот же день самолет Boeing-737 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Москва – Прага, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания датчика возгорания в салоне. На борту воздушного судна находились 186 человек и экипаж. По словам собеседника агентства, посадка прошла успешно.
Ще на цю тему:
У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем / Видео
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете
Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Симферополя через час после взлета
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39
В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями / Фото
Рейс MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом ВС РФ - следователи
Минобороны России: при крушении Ан-26 погибли 27 офицеров, в том числе генерал-майор