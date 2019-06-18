В московских аэропортах 21 июля задержали или отменили 33 рейса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по состоянию на 17:20 21 июля в аэропорту Внуково задержали 19 рейсов, в аэропорту Домодедово – два, три отменили. Еще девять рейсов задержали в Шереметьево. На два часа задерживается и рейс Москва-Симферополь из аэропорта Внуково.

Соответствующие данные предоставили аэропорты. При этом отмечается, что задержкой считается отклонение от расписания как минимум на 30 минут.

Причины пока не известны.

Помимо этого, издание сообщает, что в этот же день самолет Boeing-737 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Москва – Прага, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания датчика возгорания в салоне. На борту воздушного судна находились 186 человек и экипаж. По словам собеседника агентства, посадка прошла успешно.