В аэропортах Москвы без объяснения причин отменили и задержали более 30 рейсов

07:50 22.07.2019   Россия

В московских аэропортах 21 июля задержали или отменили 33 рейса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписания". 

Так, по состоянию на 17:20 21 июля в аэропорту Внуково задержали 19 рейсов, в аэропорту Домодедово – два, три отменили. Еще девять рейсов задержали в Шереметьево. На два часа задерживается и рейс Москва-Симферополь из аэропорта Внуково.

Соответствующие данные предоставили аэропорты. При этом отмечается, что задержкой считается отклонение от расписания как минимум на 30 минут. 

Причины пока не известны.

Помимо этого, издание сообщает, что в этот же день самолет Boeing-737 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Москва – Прага, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания датчика возгорания в салоне. На борту воздушного судна находились 186 человек и экипаж. По словам собеседника агентства,  посадка прошла успешно.



Ще на цю тему:

12:34 18.06.2019
Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями
08:48 14.06.2019
У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем / Видео
15:42 07.06.2019
Российский эсминец чуть не столкнулся с крейсером США в Филиппинском море
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
14:41 19.04.2019
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете
08:47 14.01.2019
Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Симферополя через час после взлета
14:37 02.11.2018
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
12:31 22.10.2018
В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39
15:44 08.10.2018
В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями / Фото
14:47 24.05.2018
Рейс MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом ВС РФ - следователи
09:12 07.03.2018
Минобороны России: при крушении Ан-26 погибли 27 офицеров, в том числе генерал-майор
12:50 01.09.2017
Пассажирский самолет из Симферополя чуть не столкнулся с другим над Ростовом-на-Дону
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
14:46 18.07.2019
Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней
17:20 17.07.2019
У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
Всі новини країни
Греция Греция
19:50 19.07.2019
В греческой церкви из-за сильного землетрясения сломался крест / Видео
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
19:00 19.07.2019
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
09:03 19.07.2019
У Грузії звільнили гендиректора телеканалу “Руставі-2”
19:59 18.07.2019
Головний опозиційний телеканал Грузії може стати провладним
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
11:05 19.07.2019
В Молдове могут вернуть выборы по партийным спискам
21:09 18.07.2019
У Молдові главою Прикордонної поліції призначили експерта з Придністров'я
17:55 18.07.2019
Прем'єрка Молдови оцінила, наскільки реальне об'єднання з Румунією
Всі новини країни
Россия Россия
08:40 22.07.2019
Гендиректор Зеленодольского завода рассказал о строительстве новых кораблей / Видео
07:50 22.07.2019
В аэропортах Москвы без объяснения причин отменили и задержали более 30 рейсов
20:20 19.07.2019
ЮВО: Истребители на учениях перехватили «нарушителя» границы воздушного пространства
18:50 19.07.2019
ЮВО: Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по борьбе за живучесть
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
Всі новини країни
Турция Турция
09:10 22.07.2019
Мей скликає надзвичайний комітет через захоплення британського танкера Іраном
08:20 22.07.2019
НАТО закликало Іран звільнити захоплені британські кораблі
07:45 20.07.2019
США відправляють війська в Саудівську Аравію
07:32 20.07.2019
Іран захопив британський танкер
Всі новини країни
Украина Украина
09:20 22.07.2019
Адвокат: Балух є у списках, якими обмінялися омбудсмени України та Росії
09:00 22.07.2019
Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі
08:00 22.07.2019
У Керченській протоці сталася небезпечна НП з російською бронемашиною / Фото, відео
07:30 22.07.2019
Пожежа на океанському судні "Іван Глубець": ЗМІ повідомили про загибель українського моряка
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд