Оккупанты признают, что запрет нелегальных перевозчиков грозит Крыму транспортным коллапсом

11:40 22.07.2019   Крым

Полный запрет работы нелегальных перевозчиков в оккупированном Крыму может привести к транспортному коллапсу, понадобятся дополнительные ресурсы — транспорт, грамотное перераспределение маршрутов и ужесточение системного контроля. 

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя Общественного совета при "министерстве транспорта" оккупмрованного Крыма Алексей Волков, передает РИА Новости.

"Сейчас мгновенно заменить невозможно. Заменить нечем: возить нужно, контролировать нужно, если просто взять и запретить, то будет коллапс. Сегодня частные извозчики, к сожалению, совсем не часто выполняют требования, которые перед ними стоят. Очень часто перевозчики переходят к шантажу: если вы нас с "хлебного" маршрута уберете, то мы на другом маршруте работать не будем. Не выходят на маршруты, прекращают работу раньше времени, водители хамят и грубят", — цитирует издание Волкова. 

Волков также посетовал на недостаточность сил и средств "минтранса" для тотального контроля работы перевозчиков. Однако ведомство совместно с Общественным советом, по его словам, разрабатывает программу, которая позволит "улучшить работу в этом направлении".

Чиновник также заявил о необходимости привлекать к этой работе муниципальные образования и контрольно-надзорные органы: прокуратуру, инспекцию транспортного контроля, ГИБДД и транспортную полицию.



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