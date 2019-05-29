Оккупанты признают, что запрет нелегальных перевозчиков грозит Крыму транспортным коллапсом
|11:40 22.07.2019
|Крым
Полный запрет работы нелегальных перевозчиков в оккупированном Крыму может привести к транспортному коллапсу, понадобятся дополнительные ресурсы — транспорт, грамотное перераспределение маршрутов и ужесточение системного контроля.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя Общественного совета при "министерстве транспорта" оккупмрованного Крыма Алексей Волков, передает РИА Новости.
"Сейчас мгновенно заменить невозможно. Заменить нечем: возить нужно, контролировать нужно, если просто взять и запретить, то будет коллапс. Сегодня частные извозчики, к сожалению, совсем не часто выполняют требования, которые перед ними стоят. Очень часто перевозчики переходят к шантажу: если вы нас с "хлебного" маршрута уберете, то мы на другом маршруте работать не будем. Не выходят на маршруты, прекращают работу раньше времени, водители хамят и грубят", — цитирует издание Волкова.
Волков также посетовал на недостаточность сил и средств "минтранса" для тотального контроля работы перевозчиков. Однако ведомство совместно с Общественным советом, по его словам, разрабатывает программу, которая позволит "улучшить работу в этом направлении".
Чиновник также заявил о необходимости привлекать к этой работе муниципальные образования и контрольно-надзорные органы: прокуратуру, инспекцию транспортного контроля, ГИБДД и транспортную полицию.
Ще на цю тему:
Оккупанты заявляют, что с начала года железная дорога Крыма перевезла 1,6 млн человек
Идущую в оккупированный Крым колонну МЧС протаранила фура в Тульской области / Фото
МРК «Великий Устюг» пришел с Каспия в Севастополь
Керчь и Новороссийск обещают соединить новой скоростной трассой
В оккупированном Крыму будут штрафовать водителей фур
Оккупанты обещают, что "Комета" между Ялтой и Севастополем начнет курсировать с 1 июня
В России нашли оправдание жесткому ограничению скорости движения поездов по Керченскому мосту
В оккупированном Крыму опять массово горят машины