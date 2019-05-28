Управление "Государственного земельного надзора Госкомрегистра" оккупированного Крыма выявило ряд нарушений на действующих карьерах.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе обследований и внеплановых проверок было выявлено 37 случаев самовольного занятия участков и четыре случая нецелевого использования территории, пишет Крыминформ.

«Всего карьерами в Республике Крым самовольно занято более 16 гектаров территории. Всем лицам выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых будет проверено дополнительно. Также материалы по всем проверкам направляются в министерство экологии и природных ресурсов РК, которое, в свою очередь, может лишить землепользователя лицензии на право добычи полезных ископаемых», – рассказал председатель оккупационного ведомства Александр Спиридонов.

Всего согласно информации "Министерства экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма, на полуострове расположены 127 карьеров, из которых 67 – действующие.

По словам Спиридонова, в вопросах несоблюдения норм земельного законодательства, чаще всего добывающие предприятия занимают участки, на которые не имеют никаких правоустанавливающих документов. Кроме этого были выявлены случаи, когда субъекты хозяйствования на государственных или муниципальных землях обустроили подъездные дороги для тяжелогрузного транспорта.

По итогам проверок инспекторы "Госкомрегистра" наложили штрафные санкций на сумму порядка 400 тысяч рублей.