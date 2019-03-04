Судостроительные компании оккупированного Крыма имеют все необходимые компетенции и готовы выполнять заказы для заинтересованных предприятий Греции.

Об этом в ходе встречи с представителями греческой компании, заинтересованной в судостроении и судоремонте, сообщил т.н. "министр" промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, пишет Крыминформ.

«Судостроительные предприятия Республики Крым провели модернизацию производственных мощностей и инфраструктуры и имеют необходимые компетенции для выполнения заказов заинтересованных предприятий Греции», – рассказал Васюта.

В свою очередь, представители захваченных российскими оккупантами судостроительных предприятий «Залив» и «Море» подтвердили готовность к длительному сотрудничеству и сообщили о готовности предложить постройку скоростных катеров для туристической отрасли Греции.

По итогам встречи "стороны договорились обменяться предложениями по дальнейшему взаимодействию".

Ранее "министерство промышленной политики" оккупированного Крыма подписало с коллегами из Краснодарского края и Ростовской области соглашение о сотрудничестве в развитии судостроения.