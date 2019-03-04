Оккупанты на захваченных заводах собрались строить скоростные катера для Греции
|11:00 22.07.2019
|Крым
Судостроительные компании оккупированного Крыма имеют все необходимые компетенции и готовы выполнять заказы для заинтересованных предприятий Греции.
Об этом в ходе встречи с представителями греческой компании, заинтересованной в судостроении и судоремонте, сообщил т.н. "министр" промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, пишет Крыминформ.
«Судостроительные предприятия Республики Крым провели модернизацию производственных мощностей и инфраструктуры и имеют необходимые компетенции для выполнения заказов заинтересованных предприятий Греции», – рассказал Васюта.
В свою очередь, представители захваченных российскими оккупантами судостроительных предприятий «Залив» и «Море» подтвердили готовность к длительному сотрудничеству и сообщили о готовности предложить постройку скоростных катеров для туристической отрасли Греции.
По итогам встречи "стороны договорились обменяться предложениями по дальнейшему взаимодействию".
Ранее "министерство промышленной политики" оккупированного Крыма подписало с коллегами из Краснодарского края и Ростовской области соглашение о сотрудничестве в развитии судостроения.
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