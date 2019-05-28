Более 600 военнослужащих по контракту с начала года приняли участие в сборах по интенсивной общевойсковой подготовке с элементами «курса выживания» на базе железнодорожного батальона Южного военного округа под Волгоградом.

Военнослужащие получили основы тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной подготовкам, радиационной, химической и биологической защиты, более 250 часов провели на практических занятиях, сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В рамках «курса выживания» обучаемые прошли «обкатку» танками, преодолели огненно-штурмовую полосу, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря. Все военнослужащие сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Подобные курсы позволяют максимально объективно выявить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.

В 2019 году "курсы выживания" в Волгоградской области пройдут около 3 тысяч военнослужащих разных видов и родов войск.