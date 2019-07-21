У Керченській протоці сталася небезпечна НП з російською бронемашиною / Фото, відео
|08:00 22.07.2019
|Крым
У Керченській протоці під час форсування в російську бронемашину почала надходити вода.
"В результаті інциденту сталося декілька хлопків і двигун заглох", повідомляє Апостроф з посиланням на місцеву пресу.
До місця прибув рятувальний катер, який відтягне на буксирі бронемашину разом з людьми.
За попередніми даними, час руху в двигун хвилею занесло воду.
Заходи в Чорному морі проводяться в пам'ять про загиблих в боях за Керч в 1943 році. Участь в акції беруть три броньованих машини. Вони провели форсування Керченської протоки з населеного пункту Тамань Краснодарського краю в селище Героївське, повідомляють окупаційні власті.
Фото, видео Керчь.ФМ
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