У Керченській протоці під час форсування в російську бронемашину почала надходити вода.

"В результаті інциденту сталося декілька хлопків і двигун заглох", повідомляє Апостроф з посиланням на місцеву пресу.

До місця прибув рятувальний катер, який відтягне на буксирі бронемашину разом з людьми.

За попередніми даними, час руху в двигун хвилею занесло воду.

Заходи в Чорному морі проводяться в пам'ять про загиблих в боях за Керч в 1943 році. Участь в акції беруть три броньованих машини. Вони провели форсування Керченської протоки з населеного пункту Тамань Краснодарського краю в селище Героївське, повідомляють окупаційні власті.

Фото, видео Керчь.ФМ