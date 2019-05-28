Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
|10:00 22.07.2019
|Греция
Міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров висловив сподівання, що нова влада Греції підтримає прагнення його країни до ЄС і НАТО.
Про це він заявив на економічній конференції в Афінах, повідомляє Укрінформ.
«Ми чекаємо від нової влади Греції не блокади, а підтримки вектора інтеграції Північної Македонії в ЄС і НАТО», - заявив Дімітров.
Міністр зазначив, що Північна Македонія зацікавлена у стабільній та економічно розвиненій Греції.
Димитров також підкреслив, що обидві держави повинні зосередитися на виконанні Преспанських угод, підписаних улітку 2018 року.
Як повідомляв Укрінформ, влада в Скоп'є офіційно змінила назву своєї держави відповідно до Преспанських угод із Грецією, ратифікованих урядами обох країн. У відповідь Афіни розблокували для Північної Македонії шлях до ЄС і НАТО.
Ще на цю тему:
У Греції призначили новий уряд
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті