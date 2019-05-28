Міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров висловив сподівання, що нова влада Греції підтримає прагнення його країни до ЄС і НАТО.

Про це він заявив на економічній конференції в Афінах, повідомляє Укрінформ.

«Ми чекаємо від нової влади Греції не блокади, а підтримки вектора інтеграції Північної Македонії в ЄС і НАТО», - заявив Дімітров.

Міністр зазначив, що Північна Македонія зацікавлена у стабільній та економічно розвиненій Греції.

Димитров також підкреслив, що обидві держави повинні зосередитися на виконанні Преспанських угод, підписаних улітку 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, влада в Скоп'є офіційно змінила назву своєї держави відповідно до Преспанських угод із Грецією, ратифікованих урядами обох країн. У відповідь Афіни розблокували для Північної Македонії шлях до ЄС і НАТО.