Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
|09:40 22.07.2019
|Румыния
Франція відкликала свого кандидата на пост головного прокурора Євросоюзу і підтримає в якості кандидата екс-главу румунського Національного антикорупційного управління Лауру Кодруце Ковесі.
Про це повідомили в прес-службі адміністрації президента Румунії, пише ZN,UA.
"Президент Румунії, пан Клаус Йоханнис провів 19 липня телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Президент Макрон поінформував Клауса Йоханніса, що Франція відкликає власну кандидатуру Жана-Франсуа Бонерта на посаду головного прокурора Євросоюзу і підтримає кандидатуру Лаури Ковесі", - йдеться в повідомленні.
Раніше низка європейських ЗМІ повідомляла, що Франція погодилася підтримати кандидатуру Румунії на посаду головного прокурора ЄС.
На цей пост претендували представники Румунії, Німеччини і Франції - причому фаворитом вважався саме француз.
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