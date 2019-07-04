Політв'язень Володимир Балух, якого тримають у російській колонії, розраховує на звільнення за списками ув'язнених, якими щонедавно обмінялися омбудсмени України і Росії.

Про це Крим.Реалії розповіла адвокат Ольга Дінзе, пише Укрінформ.

«Він у курсі (про зустріч Денісової і Москалькової - КР) і дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, то Балух є у списках на обмін вже близько двох років. Відповідно, якби була технічна і політична воля, то його обміняли б уже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні - я не знаю. Так само, як і увійде він в число тих, хто підлягає обміну чи якоїсь іншої юридичної процедури, - я теж не знаю. Але в списках він є», - сказала Дінзе.

Як повідомлялося, український і російський омбудсмени Людмила Денісова та Тетяна Москалькова на зустрічі в Москві 16 липня обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в'язницях двох країн.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року, і захоплені в полон на Донбасі громадяни.

Володимир Балух - кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку «Вулиця героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання».

Балух свою вину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.