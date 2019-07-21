Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі

09:00 22.07.2019   Украина

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що питання вступу України до НАТО займе певний час. 

Про це в інтерв'ю канадському виданню The Chronicle Herald зазначив генсек, пише Європейська правда.

"Ми підтримуємо зусилля України просуватись на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.

Столтенберґ підкреслив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

"Звичайно Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус", - додав він.



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