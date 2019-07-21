Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі
|09:00 22.07.2019
|Украина
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що питання вступу України до НАТО займе певний час.
Про це в інтерв'ю канадському виданню The Chronicle Herald зазначив генсек, пише Європейська правда.
"Ми підтримуємо зусилля України просуватись на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.
Столтенберґ підкреслив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".
"Звичайно Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус", - додав він.
Ще на цю тему:
10:21 12.07.2019
Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня
Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня
17:54 10.07.2019
Украина ввела больше стандартов НАТО, чем член Альянса Черногория
Украина ввела больше стандартов НАТО, чем член Альянса Черногория
21:05 09.07.2019
Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен
Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен
16:21 09.07.2019
Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну
Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну
18:53 05.07.2019
Столтенберг: Ситуація в Україні - перший пункт для обговорення з РФ
Столтенберг: Ситуація в Україні - перший пункт для обговорення з РФ
17:00 24.06.2019
Спецпідрозділ ЗСУ сертифікували як сили швидкого реагування НАТО
Спецпідрозділ ЗСУ сертифікували як сили швидкого реагування НАТО
09:00 24.06.2019
Командувач ВМС України взяв участь в засіданні комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Азово-Чорноморському регіоні
Командувач ВМС України взяв участь в засіданні комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Азово-Чорноморському регіоні
08:00 24.06.2019
НАТО активізує співпрацю з воєнною розвідкою України
НАТО активізує співпрацю з воєнною розвідкою України
14:29 06.06.2019
Рада ухвалила законопроект щодо військових стандартів НАТО
Рада ухвалила законопроект щодо військових стандартів НАТО
07:51 05.06.2019
Генсек НАТО анонсував проведення у липні спільних з Україною навчань у Чорному морі
Генсек НАТО анонсував проведення у липні спільних з Україною навчань у Чорному морі
18:01 23.05.2019
У НАТО назвали 2019 рік вирішальним для України
У НАТО назвали 2019 рік вирішальним для України