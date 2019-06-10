В южнобережном поселке Симеизе 10 августа пройдет "Кубок мира" по прыжкам в воду с высоты "Crimea Cliff Diving World Cup".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

"В следующем месяце в Симеизе, 10 августа, вновь состоится Crimea Cliff Diving World Cup. В шоу примут участие 15 клифф-дайверов из разных точек планеты, включая Великобританию, США, Чехию, Италию и другие. Лучшие из лучших будут бороться за Кубок мира по прыжкам в воду с высоты 27 метров!" — раcсказал "глава Республики"

Аксенов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Россия всегда придерживалась принципа "спорт вне политики". "И крымчане полностью поддерживают такой подход. Мы рады, что, несмотря на санкции и запреты некоторых стран, спортсмены из-за рубежа продолжают приезжать в Крым", — заключил он.