Генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Александр Карпов подвел итоги участия верфи в форуме "Армия-2019".

Он рассказал съемочной группе Mil.Press TV подробности о строительстве МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт"), патрульных кораблей проекта 22160, пограничных сторожевых кораблей проекта 22100 (шифр "Океан"), а также серии МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М").

Кроме того, Карпов озвучил проблемы, связанные с поставками двигателей на зеленодольские корабли, и рассказал о будущих заказах предприятия.

Пятый международный военно-технический форум "Армия" завершил свою работу 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. С 26 по 27 июня форум работал только для специалистов, с 28 по 30 июня территория КВЦ была открыта для массового посещения.