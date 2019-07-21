НАТО закликало Іран звільнити британські кораблі, захоплені в Ормузькій протоці, і не обмежувати свободу судноплавства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці генсека НАТО Оани Лунгеску.

"Ми засуджуємо захоплення двох комерційних суден в Ормузькій протоці. Це є явним викликом для міжнародної свободи судноплавства. Ми закликаємо Іран негайно звільнити кораблі та їхні екіпажі", - йдеться у заяві.

"Сполучене Королівство чітко дало зрозуміти, що їх пріоритет полягає у вирішенні ситуації шляхом діалогу та дипломатії. НАТО підтримує всі дипломатичні зусилля для вирішення цієї ситуації. Всі союзники залишаються стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану", - наголосили в НАТО.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

Президент Ірану Хасан Рухані після цього погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

Через Ормузьку протоку проходять усі кораблі Перської затоки. Вона є єдиним шляхом до відкритого моря для таких країн-нафтовидобувачів як Ірак, Кувейт, Бахрейн та Катар.