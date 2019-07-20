США відправляють війська в Саудівську Аравію
|07:45 20.07.2019
|Средиземноморский регион
В умовах напруженості в регіоні Перської затоки США збираються розмістити військовий контингент на території Саудівської Аравії.
Дану інформацію підтвердило МЗС Саудівської Аравії, посилаючись на саудівське інформагентство SPA, пише Європейська правда з посиланням на DW.
У МЗС Саудівської Аравії відзначили, що "Ер-Ріяд і Вашингтон зміцнюють співпрацю з метою посилення безпеки і стабільності в регіоні".
У свою чергу представники Центрального військового командування США заявили в п'ятницю про те, що мета цього кроку - "захистити від загроз інтереси і військові сили США в регіоні".
Як повідомив американський телеканал CNN, адміністрація президента США Дональда Трампа готується відправити до Саудівської Аравії до 500 військовослужбовців. Цей контингент буде розміщений на базі ВПС імені принца Султана, яка знаходиться в пустелі на схід від Ер-Ріяда.
Невелике число військових і обслуговуючий персонал вже прибули на базу і готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot, а також займаються поліпшенням злітної смуги.
Нагадаєм, Іран захопив британський танкер.
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