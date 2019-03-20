Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці. Танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.

У заяві йдеться, що судно захоплене разом з 23 членами екіпажу на борту і спрямоване на берег для перевірки, пише ZN,UA.

США заявили, що будуть працювати зі своїми союзниками і партнерами в цілях захисту від Ірану, заявив у п'ятницю представник Ради національної безпеки Білого дому.

"Нам відомі повідомлення про те, що іранські війська захопили британський нафтовий танкер", - сказав представник Гарретт Маркіз.

"США будуть продовжувати працювати з нашими союзниками і партнерами для захисту нашої безпеки і інтересів від шкідливої поведінки Ірану", - додав він.