Іран захопив британський танкер
|07:32 20.07.2019
|Средиземноморский регион
Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці. Танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.
У заяві йдеться, що судно захоплене разом з 23 членами екіпажу на борту і спрямоване на берег для перевірки, пише ZN,UA.
США заявили, що будуть працювати зі своїми союзниками і партнерами в цілях захисту від Ірану, заявив у п'ятницю представник Ради національної безпеки Білого дому.
"Нам відомі повідомлення про те, що іранські війська захопили британський нафтовий танкер", - сказав представник Гарретт Маркіз.
"США будуть продовжувати працювати з нашими союзниками і партнерами для захисту нашої безпеки і інтересів від шкідливої поведінки Ірану", - додав він.
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