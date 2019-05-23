В греческой церкви из-за сильного землетрясения сломался крест / Видео
|19:50 19.07.2019
|Греция
Из-за землетрясения сломался крест на куполе Храма Успения Пресвятой Девы Марии в Монастираки, также была повреждена церковь Агиа Ирини в этом же районе.
В 14:13 в пятницу в Аттике произошло землетрясение силой 5,1(5,3) балла по шкале Рихтера. После первого толчка прошло шесть афтершоков, самый сильный из которых был силой 4,4 по шкале Рихтера, сообщает издание Русские Афины.
Сообщается о небольших повреждениях в историческом центре Афин, в основном это касается старых зданий.
В частности сломался и повис на куполе крест Храма Успения Пресвятой Девы Марии в Монастираки.
Со старой церкви Агиа Ирини в этом же районе, осыпалась штукатурка и небольшие фрагменты стены.
Сообщается о небольшом повреждении исторического здания парламента Греции.
Сообщается также о разрушении старой погрузочной системы в порту Пирея. Консрукция была предназначена для погрузки и разгрузки сыпучих грузов.
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