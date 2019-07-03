В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель

19:30 19.07.2019   Молдова

Заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Андрей Нэстасе представил руководящему составу Пограничной полиции Республики Молдова нового начальника Росиана Василой.

В связи с этим в офисе учреждения было созвано рабочее совещание, передает noi.md/

Министр Нэстасе поздравил Росиана Василой, гарантировав ему всю необходимую поддержку для обеспечения и укрепления государственной границы. 

«Новый руководитель Генерального инспектората Пограничной полиции (IGPF) является профессионалом в этой системе, он также работал в сфере гражданского общества, отвечая всем критериям меритократии и  неподкупности, чтобы занять должность такого масштаба. Я убежден, что он сделает борьбу с незаконным оборотом любого рода приоритетом №1 во главе Пограничной полиции», - заявил Андрей Нэстасе. 

Росиан Василой поблагодарил за оказанное доверие. «Было очерчено  несколько приоритетов институционального развития, и в кратчайшие сроки эти приоритеты отразятся в широком спектре мероприятий, исходя из потребностей и ожиданий общества и людей». Росиан Василой был назначен главой Генерального инспектората Пограничной полиции на пятилетний срок 18 июля, по предложению министра внутренних  дел Андрея Нэстасе.



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