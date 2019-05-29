ЮВО: Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по борьбе за живучесть
|18:50 19.07.2019
|Россия
Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) провели учение по борьбе за живучесть в дневное и ночное время.
Замыслом учения предусмотрено выполнение задач по двум сценариям: устранению пробоины ниже ватерлинии и ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие аварийно-спасательной группы (АСГ) отработали поэтапные действия, ликвидировав пожар в одном из отсеков корабля, устранив поступление забортной воды и восстановив пробитый корпус.
Учение корабельных АСГ проходило как в светлое, так и в темное время суток, каждый член экипажа был проверен командованием на знание своих функциональных обязанностей по действиям в аварийных ситуациях.
Экипажи также отработали тренировочные мероприятия в сложных условиях, им было необходимо устранить пробоины с одновременным тушением очага возгорания.
Проводимое учение по борьбе за живучесть направлено на способность экипажей кораблей обеспечить живучесть при различных аварийных ситуациях.
В учении были задействованы аварийные партии более 10 надводных кораблей флотилии, дислоцированных в Астраханской области и Республике Дагестан.
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