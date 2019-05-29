ЮВО: Более 20 истребителей подняли по тревоге с аэродрома в оккупированном Крыму / Видео
|18:30 19.07.2019
|Крым
Экипажи истребителей Су-27 и Су-30М2 продемонстрировали командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову действия при подъеме по тревоге.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
«В рамках проверки экипажи самолётов Су-27 и Су-30М2 были подняты по тревоге и отработали мероприятия вывода аэродрома из-под удара условного противника. В ходе отработки вопросов завоевания превосходства в воздухе условный противник вынудил вести воздушные бои в различном диапазоне высот», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в практических мероприятиях задействовано более 20 самолетов истребительного полка ЮВО. Дворников проверил дежурные силы, состояние учебно-материальной базы, а также боевой состав и вооружение авиационных частей на аэродроме Бельбек в рамках рабочей поездки.
Проверка боевой готовности войск проводится в общевойсковых объединениях округа, в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО округа.
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