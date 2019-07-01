Термінал у Миколаїві забезпечить перевалку агропродукції австрійської VA Intertrading

15:10 19.07.2019   Украина

ТОВ «ЄВТ Грейн» (Миколаїв), яке оперує терміналом із перевалки зернових вантажів ТОВ «Компанія «Євровнешторг» (ЄВТ) у спеціалізованому морському порту (СМП) «Ольвія», підписало угоду про перевалку сільгосппродукції з новим клієнтом — австрійським торговим холдингом VA Intertrading Aktiengesellschaft.

Як повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу «ЄВТ Грейн», ключовим напрямком співпраці буде експортна перевалка пшениці через термінал «Євровнешторг». 

Оператор забезпечить прийом і зберігання зерна, формування суднових партій і подальше завантаження на судно. Крім того, компанія виконає оформлення документації щодо перевалки вантажу.

«Очікуємо, що перші партії пшениці надійдуть на термінал вже цього тижня. Зерно буде відвантажуватися на склад підлогового зберігання і накопичуватися до заходу судна. Виходячи з законтрактованих обсягів, швидше за все, це буде Handysize. Крім того, ми готові закрити потребу нашого клієнта в перевалці й інших культур: кукурудзи і сої. Складські потужності терміналу розвиваються паралельно із розширенням клієнтської бази і до осені складуть 206 тис. тонн одноразового зберігання», — зазначив комерційний директор ТОВ «ЄВТ Грейн» Дмитро Манолюк.

Прес-служба нагадала, що клієнтами «ЕВТ Грейн» є найбільші світові агротрейдери Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Soufflet Négoce, Cargill і Glencore.

ТОВ «ЄВТ Грейн» є портовим оператором СМП «Ольвія» (причал №4). Компанія оперує терміналом ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», який спеціалізується на перевалці зернових і шроту. Річна пропускна здатність ― 1,5 млн тонн зерна. Термінал обробив перше судно в грудні 2018 року.

На сьогодні завершено будівництво першої черги терміналу. Побудовані операційна акваторія, підхідний канал і власний причал довжиною 280 метрів і глибиною 11,5 метра, що дозволить приймати судна Handysize і Capesize. Потужності зберігання представлені критим складом обсягом 90 тис. тонн і чотирма силосами по 6,5 тис. тонн.

У вересні 2019 року очікується завершення другої черги будівництва. Буде зведений другий склад підлогового зберігання на 90 тис. тонн. Після введення другої черги річний обсяг перевалки досягне 2 млн тонн, після закінчення третьої черги будівництва термінал вийде на річну перевалку 4 млн тонн.



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