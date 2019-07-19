Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу

21:00 19.07.2019   Болгария

У Болгарії відпустили на свободу 20-річного чоловіка, затриманого раніше за підозрою в скоєнні хакерської атаки на Національне податкове управління, в ході якої були викрадені особисті та фінансові дані мільйонів мешканців країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на bTV.

Прокуратура Софії звільнила затриманого днями раніше болгарина Крістіана Бойкова під підписку про невиїзд.

Звинувачення проти Бойкова було перекваліфікували: замість кібератаки на критично важливий об'єкт інфраструктури йому закидають звичайний злом інформаційної системи. IT-фахівець знову повернувся на роботу, його начальство вважає його невинним. Слідство у справі про кібератаку триває.

Злом бази даних Національного податкового управління Болгарії стався 15 липня. В ході кібератаки були викрадені особисті і фінансові дані понад 5 мільйонів мешканців країни.

Міністр внутрішніх справ Младен Маринов повідомив, що вкрадені дані хакери надіслали болгарським ЗМІ електронною поштою, зареєстрованою на російському сервері. 

Він сказав, що кібератаки, ймовірно, мотивовані кроком Болгарії з метою купити вісім нових винищувачів Lockheed Martin F-16 за $ 1,256 мільярда у Сполучених Штатів. Це найбільша військова покупка Софії після падіння комунізму.



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