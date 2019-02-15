У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
|20:40 19.07.2019
|Грузия
Тбіліський міський суд у Грузії ухвалив рішення звільнити громадянку України Юлію Сусляк, обвинувачену в країні у торгівлі неповнолітніми. 36-річну жінку відпустили сьогодні, 19 липня, прямо в залі суду.
Про це пише УНН з посиланням на "Грузія Online".
Як повідомив грузинський адвокат Сусляк Зураб Тодуа, його підзахисна вже покинула пенітенціарну установу.
За його словами, Сусляк звільнили через нездатність прокуратури надати вагомі докази її вини, у зв'язку з чим слідче відомство заявляє про неможливість розслідування справи Сусляк у Грузії і намір передати українській прокуратурі всі матеріали для подальшого провадження справи.
"Прокуратура вирішила клопотати про звільнення Сусляк, щоб уникнути відповідальності", - вважає адвокат.
За словами самої Юлії Сусляк, її справа була сфальсифікована зацікавленими особами, і вона збирається завтра провести прес-конференцію, де розповість про деталі справи.
Нагадаємо, 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі у Грузії було затримано Юлія Сусляк. За інформацією МВС, вона разом з 10 дітьми прибула з Росії в Грузію 8 квітня 2019 року і мала намір перейти на територію окупованої Абхазії.
У слідчому відомстві заявляють, що за документами всі 10 - діти Юлії Сусляк і носять її прізвище, однак 4 з них народилися в 2017 році, це і викликало у правоохоронців підозри в трефікінгу.
За даними МВС, Юлія Сусляк прибула з України до Росії у супроводі 11-ти дітей, а в Грузію привезла 10 дітей.
Слідство у Грузії ведеться за фактом торгівлі двома або більше неповнолітніми (трефікінг).
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