У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку

20:40 19.07.2019   Грузия

Тбіліський міський суд у Грузії ухвалив рішення звільнити громадянку України Юлію Сусляк, обвинувачену в країні у торгівлі неповнолітніми. 36-річну жінку відпустили сьогодні, 19 липня, прямо в залі суду.

Про це пише УНН з посиланням на "Грузія Online".

Як повідомив грузинський адвокат Сусляк Зураб Тодуа, його підзахисна вже покинула пенітенціарну установу.

За його словами, Сусляк звільнили через нездатність прокуратури надати вагомі докази її вини, у зв'язку з чим слідче відомство заявляє про неможливість розслідування справи Сусляк у Грузії і намір передати українській прокуратурі всі матеріали для подальшого провадження справи.

"Прокуратура вирішила клопотати про звільнення Сусляк, щоб уникнути відповідальності", - вважає адвокат.

За словами самої Юлії Сусляк, її справа була сфальсифікована зацікавленими особами, і вона збирається завтра провести прес-конференцію, де розповість про деталі справи.

Нагадаємо, 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі у Грузії було затримано Юлія Сусляк. За інформацією МВС, вона разом з 10 дітьми прибула з Росії в Грузію 8 квітня 2019 року і мала намір перейти на територію окупованої Абхазії.

У слідчому відомстві заявляють, що за документами всі 10 - діти Юлії Сусляк і носять її прізвище, однак 4 з них народилися в 2017 році, це і викликало у правоохоронців підозри в трефікінгу.

За даними МВС, Юлія Сусляк прибула з України до Росії у супроводі 11-ти дітей, а в Грузію привезла 10 дітей.

Слідство у Грузії ведеться за фактом торгівлі двома або більше неповнолітніми (трефікінг).



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