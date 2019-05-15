В Керчи сняли ограничения для купания на городском пляже, возле которого ранее неизвестные слили нечистоты.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил глава городской оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин, пишет ForPost.

Напомним, на прошлой неделе в обводном канале на Аршинцевской косе в оккупированном Крыму был зафиксирован слив зловонной массы неизвестного происхождения. Комиссия по ЧС города Керчь закрыла близлежащий пляж до выяснения всех обстоятельств инцидента и получения результатов проб. Уже тогда замглавы администрации города Дилявер Мельгазиев, возглавляющий комиссию по ЧС, рассказал ForPost, что, скорее всего, море загрязнили экскрементами.

В комментарии ForPost, Дилявер Мельгазиев сказал, что его предположения подтвердились: «Да, это были фекальные массы».

По данным главы оккупационной администрации Керчи Сергея Бороздина, сотрудники Роспотребнадзора проверили место, где ранее был обнаружен сброс сточных вод, и повели анализ воды. Сейчас вода соответствует микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

«Также 15 июля 2019 года сотрудниками Роспотребнадзора в городе Керчь и Ленинском районе были взяты пробы воды в зоне рекреации городского пляжа. По результатам анализа вода соответствует гигиеническим нормам. Таким образом, ограничения для купания на городском пляже отсутствуют», — подытожил чиновник.

Как ранее в курортном посёлке Коктебеле после разлива в прибрежную акваторию вещества похожего на фекальные массы, содержание загрязняющих веществ превысило норму в 168 раз. Но пляж там не закрыли и режим ЧС не объявили.