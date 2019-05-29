В Крыму военный автобус оккупантов устроил ДТП со «скорой» / Фото
|19:20 19.07.2019
|Крым
В сети опубликованы кадры с места ДТП, которое произошло в оккупированном Россией Крыму еще 15 июля.
Блогер RoksolanaToday&Крым25% опубликовала фото с места происшествия, сообщает Информационное сопротивление.
«ДТП 15.07.2019, трасса Симферополь-Николаевка, Военный автобус МО РФ не пропустил скорую помощь с включенными маячками и сиреной. Водитель скорой говорил в рацию "пропустить скорую помощь". Хозяевам оккупированной территории пофиг, что пленные где то дохнут», — говорится в сообщении.
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