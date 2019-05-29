В сети опубликованы кадры с места ДТП, которое произошло в оккупированном Россией Крыму еще 15 июля.

Блогер RoksolanaToday&Крым25%‏ опубликовала фото с места происшествия, сообщает Информационное сопротивление.

«ДТП 15.07.2019, трасса Симферополь-Николаевка, Военный автобус МО РФ не пропустил скорую помощь с включенными маячками и сиреной. Водитель скорой говорил в рацию "пропустить скорую помощь". Хозяевам оккупированной территории пофиг, что пленные где то дохнут», — говорится в сообщении.