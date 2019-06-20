Часть столицы оккупированного Крыма и несколько прилегающих к Симферополю поселков остались без воды из-за ночной аварии на сетях холодного водоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе оккупационной горадминистрации, пишут новости Крыма.

«В половине третьего ночи 19 июля водоснабжение ограничили в поселке Грэсовский, селе Совхозное, садовом товариществе «Энергетик», селе Битумное, на ул. Монтажная в промзоне Симферополя, и ул. Зеленая в поселке городского типа Комсомольское», — уточняют в пресс-службе.

Кроме того, из-за ремонтных работ перебои с водой наблюдаются в центре Симферополя и в микрорайонах Москольцо, Заводское, Анатра, Новоромановка, Украинка, Жигулина Роща, микрорайон Маршала Жукова, на ул. Толстого, 60 лет Октября, Русская, 1-й Конной Армии, Севастопольская, а также прилегающих к ним улицах и переулках.

Также без воды остались села Фонтаны, Приятное свидание, Чистенькое, Левадки, Малиновка, Партизанское, Каштановое, Кизиловое, Перово, Дубки, Трехпрудное, Молочное, Молодежное.