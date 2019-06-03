Специалисты севастопольского "Севморзавода" и "Адмиралтейских верфей" завершили доковый этап ремонта подводной лодки проекта 636.3 "Новороссийск" Черноморского флота страны-агрессора.

Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в судостроительной отрасли.

"Минувшим днем "Новороссийск" выведен из дока "Севморзавода", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, ремонт субмарины у причальной стенки продлится еще две недели. Он напомнил, что "это первый большой ремонт подводной лодки после ее передачи флоту в 2014 году".

Предполагается, что после "Новороссийска" доковый ремонт на "Севморзаводе" пройдут другие подводные лодки этого проекта - "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород" и "Колпино".

Захваченный во время аннексии Крыма Россией "Севморзавод" ныне - филиал Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). "Адмиралтейские верфи" (такде входят в ОСК) ранее построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота.

Субмарины "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород", "Колпино", будучи в составе Средиземноморской эскадры России, неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по целям террористов в Сирии.