В Южном военном округе стартовала совместная подводная экспедиция Черноморского флотастраны-агрессора с представителями Поискового движения России по поиску мест гибели советских кораблей в период Второй мировой войны.

О начале экспедиции у берегов оккупированного Крыма рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворнико, пишет пресс-служба Минобороны России.

«Подводная экспедиция в Крыму проводится в акватории моря и на полуострове в два этапа: первый продлится до 26 июля, второй — «Аджимушкай-2019» — пройдет с 29 июля по 13 августа на территории Аджимушкайской каменоломни в Керчи», — сообщил генерал-полковник Александр Дворников.

Руководство экспедицией поручено представителю Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерию Кудинскому.

Кроме того, планируется отыскать и поднять фрагменты вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны с глубины до 60 метров.

В подводной экспедиции от ЧФ задействовано малое гидрографическое судно ГС-402.