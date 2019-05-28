ЮВО: Стартовала совместная подводная экспедиция ЧФ с Поисковым движением России
|19:40 19.07.2019
В Южном военном округе стартовала совместная подводная экспедиция Черноморского флотастраны-агрессора с представителями Поискового движения России по поиску мест гибели советских кораблей в период Второй мировой войны.
О начале экспедиции у берегов оккупированного Крыма рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворнико, пишет пресс-служба Минобороны России.
«Подводная экспедиция в Крыму проводится в акватории моря и на полуострове в два этапа: первый продлится до 26 июля, второй — «Аджимушкай-2019» — пройдет с 29 июля по 13 августа на территории Аджимушкайской каменоломни в Керчи», — сообщил генерал-полковник Александр Дворников.
Руководство экспедицией поручено представителю Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерию Кудинскому.
Кроме того, планируется отыскать и поднять фрагменты вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны с глубины до 60 метров.
В подводной экспедиции от ЧФ задействовано малое гидрографическое судно ГС-402.
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