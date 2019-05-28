Более 20 летчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства.

Летчики отработали задачи, действуя одиночно, в составе пар, звеньев и групп.

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа, пишет пресс-служба Минобороны России.

В составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: «бочку», «горку», «клин», петлю Нестерова.

Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тысяч метров.

При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 200 минут.