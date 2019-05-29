Передовые подразделения мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнили десантирование штурмовым способом в районе Мамисонского перевала и Рокского тоннеля в горах Южной Осетии в рамках проверки боевой готовности.

Проверка войск ЮВО проходит под общим руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Разведчики обеспечили захват и удержание выгодных высот, позволяющих контролировать горные маршруты. В ходе учения военнослужащие совместно с экипажами ударных вертолетов армейской авиации из состава 4-й армии ВВС и ПВО отработали захват важных высот, позволяющих контролировать пути подхода к перевалам, пишет пресс-служба Минобороны России.

Оперативными действиями подразделения разведчиков обеспечили успешное решение задач мотострелковых подразделений по обороне горных районов.

В то же время танковые подразделения соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные на Северном Кавказе, совершили марши в назначенные районы Мамисонского перевала и Рокского тоннеля, расположенные в Южной Осетии.

В горах задействованы подчиненные разведывательные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Всего в рамках тренировок соединений 58-й общевойсковой армии на Северном Кавказе принимают участие более 6 тысяч военнослужащих и задействовано около 1,5 тысяч единиц военной техники.