ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
|19:00 19.07.2019
|Южная Осетия
Передовые подразделения мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнили десантирование штурмовым способом в районе Мамисонского перевала и Рокского тоннеля в горах Южной Осетии в рамках проверки боевой готовности.
Проверка войск ЮВО проходит под общим руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
Разведчики обеспечили захват и удержание выгодных высот, позволяющих контролировать горные маршруты. В ходе учения военнослужащие совместно с экипажами ударных вертолетов армейской авиации из состава 4-й армии ВВС и ПВО отработали захват важных высот, позволяющих контролировать пути подхода к перевалам, пишет пресс-служба Минобороны России.
Оперативными действиями подразделения разведчиков обеспечили успешное решение задач мотострелковых подразделений по обороне горных районов.
В то же время танковые подразделения соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные на Северном Кавказе, совершили марши в назначенные районы Мамисонского перевала и Рокского тоннеля, расположенные в Южной Осетии.
В горах задействованы подчиненные разведывательные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Всего в рамках тренировок соединений 58-й общевойсковой армии на Северном Кавказе принимают участие более 6 тысяч военнослужащих и задействовано около 1,5 тысяч единиц военной техники.
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