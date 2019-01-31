Україні для завершення будівництва корвету необхідно 5,8 млрд гривень / Відео

18:20 19.07.2019   Украина

Міністр оборони України Степан Полторак виніс пропозицію добудувати перший український корвет проекту 58250 на потужностях Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод».

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на inshe.tv

Зараз недобудований корабель знаходиться на території “Чорноморського суднобудівного заводу”, де його заклали у 2011-у році та з будували з різними темпами до 2013-го року.
 
Проектування корабля розпочалося у 2007 році.

Міністерство оборони запропонувало завершити роботи зі зварювання корпуса на території “Чорноморському суднобудівному заводі” де орендувати його площі, спустити корпус корвету на воду і після чого відбуксувати на ДП «Миколаївський суднобудівний завод» де здійснити добудову корабля.

Станом на зараз корпус готовий на 80%, а корвет в цілому на 32%.
 
Після призупинення програми у червні 2014-го року, для відновлення робіт необхідно до одного мільярду гривень.

Всього завершення будівництва та повного оснащення різноманітним обладнанням з добудовою потрібно 5,8 мільярда гривень на головний корвет. У разі використання вітчизняного обладнання та озброєння вартість буде меншою.

Його короткі технічні характеристики: Водотоннажність: повна: 2650 т
Довжина: максимальна: 112,0 м, по КВЛ: 100,0 м
Ширина: максимальна: 13,5 м
Осадка: 3,5 м
Потужність: головні дизелі та дизель-генератори
Двигуни: Газо-турбинна установка
Швидкість: не менше 30 вуз.
Дальність плавання: 4000 миль (14 вуз.)
Автономність: 30 діб
Екіпаж: 110 осіб

В ході розмови Міністр оборони України уточнив, що потреба Військово-морських сил ЗС України складає 4 таких корвети.



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