Парламент Турции выступил с заявлением по санкциям ЕС
|18:00 19.07.2019
|Турция
Великое национальное собрание (ВНСТ) Турции осудило решение ЕС о введении санкций в отношении Анкары.
О применении ограничительных мер было объявлено в Итоговой декларации Европейского совета по международным отношениям, пишет Анадолу.
«Считаем правильным и целесообразным, чтобы наше государство продолжало разведку углеводородов в Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении ВНСТ, подписанном представителями Партии справедливости и развития, CHP (Республиканская народная партия), MHP (Партия националистического движения) и İYİ Parti (Хорошая партия).
В обращении подчеркивается, что Турция и Турецкая Республика Северного Кипра «обладают мощью для того, чтобы, не поддаваясь на какое-либо давление, защищать свои законные интересы, вытекающие из международного права».
Парламентарии призвали ЕС «проявлять справедливое и беспристрастное отношение и соблюдать международное право».
Ранее Евросоюз ввел санкции в ответ на бурение, которое Турция проводит в Восточном Средиземноморье. В частности, Европейский совет по международным отношениям принял решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также заседания диалога на высоком уровне между ЕС и Турцией. Буровые и разведочные работы осуществляются Турцией на своем континентальном шельфе, а также в районах, на которые Турецкая Республика Северного Кипра выдала лицензию турецкой компании Turkish Petroleum.
Ще на цю тему:
У Туреччині прокоментували санкції Євросоюзу
ЄС ухвалив санкції проти Туреччини
ЕС готовит санкции против Турции - СМИ
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
МИД Турции: Членство в ЕС остается стратегической целью страны
ЄС може заморозити переговори про митний союз з Туреччиною - ЗМІ
Эрдоган заявил о неизменности курса Турции на вступление в ЕС
Єврокомісія оприлюднила критичну оцінку відносин з Туреччиною
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов