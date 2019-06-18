Великое национальное собрание (ВНСТ) Турции осудило решение ЕС о введении санкций в отношении Анкары.

О применении ограничительных мер было объявлено в Итоговой декларации Европейского совета по международным отношениям, пишет Анадолу.

«Считаем правильным и целесообразным, чтобы наше государство продолжало разведку углеводородов в Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении ВНСТ, подписанном представителями Партии справедливости и развития, CHP (Республиканская народная партия), MHP (Партия националистического движения) и İYİ Parti (Хорошая партия).

В обращении подчеркивается, что Турция и Турецкая Республика Северного Кипра «обладают мощью для того, чтобы, не поддаваясь на какое-либо давление, защищать свои законные интересы, вытекающие из международного права».

Парламентарии призвали ЕС «проявлять справедливое и беспристрастное отношение и соблюдать международное право».

Ранее Евросоюз ввел санкции в ответ на бурение, которое Турция проводит в Восточном Средиземноморье. В частности, Европейский совет по международным отношениям принял решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также заседания диалога на высоком уровне между ЕС и Турцией. Буровые и разведочные работы осуществляются Турцией на своем континентальном шельфе, а также в районах, на которые Турецкая Республика Северного Кипра выдала лицензию турецкой компании Turkish Petroleum.