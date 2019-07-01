Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) по річці Дніпро в січні-червні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 41,7% — до 4,2 млн тонн.

Про це свідчать дані Річковоъ інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пишуть Порти України.

Зокрема, обсяг перевезення будівельних матеріалів та інших вантажів зріс на 7,5% — до 1,818 млн тонн, зернових вантажів — в 2,2 разу, до 1,721 млн тонн, металопродукції — на 45%, до 647,2 тис. тонн. Обсяг перевезення нафтопродуктів зменшився на 51% — до 13,2 тис. тонн. Перевезення контейнерів не відбувалися.

Кількість суднопроходів по Дніпру скоротилася на 23%, або на 1332 суднопроходів — до 4453 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів по Дніпру в січні-квітні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,4 разу — до 1,974 млн тонн.