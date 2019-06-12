Фахівці радіотехнічних військ Повітряних Сил, які є основними експлуатантами станцій радіолокаційного спостереження стверджують, що нова українська техніка РТВ за рядом показників майже на порядок краща, ніж радянська.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Наголошується, що нове покоління радіолокаційного озброєння українського виробництва вп’ятеро перевершує старі радянські зразки за ресурсними показниками та є значно надійнішим. Зокрема напрацювання на відмову нових РЛС збільшилось у понад десять разів!

Набагато підвищилися дальність радіусу виявлення повітряних цілей, діапазон робочих висот, мобільність та завадозахищеність. А завдяки новій АСУ передача даних про повітряну обстановку на командні пункти відбувається миттєво.

Фахівці радіотехнічних військ Повітряних Сил підкреслюють, що вітчизняним конструкторам удалося досягти високого рівня енергоефективності (споживання електроенергії зменшилося у кілька разів) та автоматизації. Нині практично всі процеси станції виконують в автоматичному режимі, тож людський чинник зведено до мінімуму. Суттєво спростилось обслуговування та ремонт. Станція постійно моніторить свою роботу і попереджає оператора про помилки в роботі та наявні проблеми. Фахівцям залишається тільки замінити проблемні модулі у разі потреби.

Загалом за останні п’ять років на озброєння підрозділів радіотехнічних військ надійшло більше пів сотні нових і модернізованих зразків РЛО. Це у 6 разів більше ніж за всі попередні роки незалежності України. Це стало можливим завдяки створенню замкненого виробничого циклу на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.



РЛС П-18 «Малахіт», фото НПП