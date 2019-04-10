Строительство яхтенной марины в Балаклаве за год подорожало вдвое
|16:00 19.07.2019
|Крым
Расходы на создание яхтенной марины мирового уровня в Севастополе меньше чем за год выросли вдвое — до 7,2 млрд рублей.
Строить марину поручил Владимир Путин. Контракт на проведение проектно-изыскательских работ в прошлом году выиграл «Стройгазмонтаж», контролируемый миллиардером Аркадием Ротенбергом, пишут Примечания со ссылкой на Forbes.
В Азово-Черноморском бассейне «можно конфетку сделать», говорил Владимир Путин в Симферополе в пятилетнюю годовщину присоединения Крыма. Речь шла о Балаклавской бухте, где он в 2016-м поручил создать международный центр туризма с яхтенной мариной мирового уровня и благоустроенными набережными, пишет Forbes.
По последней оценке, строительство марины обойдется в 7,2 млрд рублей. Эта сумма указана в обновленной федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2022 года, которую правительство опубликовало в четверг. После публикации предыдущей версии ФЦП в сентябре 2018-го строительство причала подорожало почти вдвое (с 3,8 млрд рублей). Для сравнения, весь бюджет Российской академии наук на 2019 год — 4,3 млрд рублей.
Общая территория марины, согласно ФЦП, составит 13 270 кв. м. На этой площади планируется построить стоянки для яхт разного класса (от 6 до 75 м) на 600 мест, паркинг на 2000 машин и масштабную рекреационную зону, включающую природные парки, рыбный рынок, кафе и пр. Стоимость строительства яхтенной марины была скорректирована после проведения технико-экономического аудита правительством Севастополя, объясняет подорожание проекта представитель дирекции по управлению ФЦП.
Увеличение расходов было обосновано еще при прошлом губернаторе Дмитрии Овсянникове, которого Путин на прошлой неделе отправил в отставку. Сам Овсянников в мае говорил, что изменение цены марины — «не единичный случай»: «На этапе внесения любого объекта, тем более столь крупного, в ФЦП можно ошибиться, поскольку мы не знаем реального состояния того, или иного пирса, инфраструктуры».
Конкурс на проведение проектно-изыскательских работ на создание яхтенной марины в прошлом году выиграл «Стройгазмонтаж», контролируемый миллиардером Аркадием Ротенбергом. Его же компания была генподрядчиком крупнейшего госконтракта на строительство Крымского моста стоимостью 228 млрд рублей. Компания «Стройгазмонтаж» стала и генподрядчиком строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе.
Судьба проекта марины в Балаклаве не обещает быть легкой. Путин говорил, что процесс затягивается из-за сложности со строительством большого количества инфраструктурных объектов. В первую очередь, речь идет об урегулировании вопросов собственности на землю и строительстве очистных сооружений, уточнили Forbes два федеральных чиновника.
Обновленная версия ФЦП предусматривает не только рост финансирования на марину в Севастополе, но и более масштабный в подход к яхтенному спорту — создание полноценной инфраструктуры для круизных перевозок и яхтенного туризма, а также создание нового туристического кластера на западе Крыма с нуля. «В вопросе стратегического развития мы не делим регион на субъекты, а смотрим на весь полуостров в целом», — отметил руководитель дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко. Предложение подойти к вопросу развития яхтенного туризма комплексно сделала дирекция по управлению ФЦП, Минэкономразвития это предложение поддержало.
Однако проведение технико-экономического обоснования всей инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма в Крыму обойдутся дешевле, чем яхтенная марина в Балаклаве, и составят менее 1,1 млрд рублей, следует из ФЦП.
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