ЮВО: Истребители оккупантов отработали ракетно-бомбовые удары под Феодосией
|15:20 19.07.2019
|Крым
На полигоне Чауда под Феодосией экипажи истребителей Су-27 и Су-30 армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника.
Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу ЧФ оккупантов.
«По условиям выполнения боевого упражнения, мишенная позиция на полигоне имитировала колонну военной техники, отдельно стоящие объекты, командные пункты управления войсками», - говорится в сообщении.
Истребители отработали практические бомбометания, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах.
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