Нещодавній вихід у море з бухти Арундле (штат Меріленд) поставив крапку у заводських, швартових та ходових випробуваннях українського катера «Слов’янськ» (бортовий номер Р-191).

Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні й українські екіпажі катерів типу «Айленд», які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум, пише Армія Inform.

Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань «Айлендів». Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем.

Патрульний катер «Слов’янськ» наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер «Старобільськ» (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.

Зазначимо, що прибуття «Старобільська» та «Слов’янська» до України очікується восени цього року.



Фото з сайту АИ