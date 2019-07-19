Херсонський міський суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу і продовжив арешт на один місяць для бойовика "Самооборони Криму", якого затримали у червні.

Про це повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим у Facebook, пише Українська правда.

"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що захист просив відпустити бойовика під домашній арешт.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - відзначили у прокуратурі.

Як пояснив заступник прокурора АР Крим Ігор Поночовний, таке рішення суду гарантуватиме, що підозрюваний у сприянні окупації Криму, не зможе перешкоджати розслідуванню і уникнути відповідальності за вчинений злочин.

"Нагадаю, що до цього внаслідок відомого рішення Конституційного суду під заставу вже вийшли обвинувачений у державній зраді заступник окупаційного "Міністерства охорони здоров‘я Республіки Крим" та автор відеороликів в YouTube з закликами до зміни меж території України", - підсумував Поночовний.

Як повідомлялось у червні правоохоронці затримали 35-річного бойовика незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який приїхав на підконтрольну Україні територію, аби поновити свій український паспорт і поїхати на заробітки за кордон.

25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ нацбезпеки, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати м’якіший запобіжний захід, крім тримання під вартою.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також екс-голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.