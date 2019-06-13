Україна в ОБСЄ: Крим залишається "сірою зоною" у сфері прав людини

14:00 19.07.2019   Крым

Росія має вивести свої окупаційні війська, як з Донбасу, так і з Криму, який залишається "сірою зоною" у сфері прав людини та основних свобод.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 липня, у столиці Австрії, повідомляє Укрінформ.

"Виведення російських окупаційних сил має відбутися також з тимчасово окупованого Криму, який поки що залишається "сірою зоною" у сфері прав людини та основних свобод для місцевого населення", - заявив він.

Дипломат наголосив, що репресивна політика Росії, особливо спрямована проти кримських татар, триває: "Десятки з них залишаються незаконно затриманими за сфабрикованими обвинуваченнями участі в діяльності так званої "терористичної організації".

Він також нагадав той факт, що коли десятки кримських татар зібралися біля будівлі Верховного суду Росії в Москві на мирну акцію задля підтримки своїх співвітчизників, 45 з них негайно були незаконно затримані російськими силовиками.

"МЗС України висловило сильний протест у цьому зв'язку та закликало міжнародне співтовариство засудити ці протизаконні дії, посилити політичний, дипломатичний і санкційний тиск на державу-агресора, щоб зупинити ці переслідування кримськотатарського народу, а також вимагати від РФ негайного звільнення незаконно затриманих громадян України", - зазначив Цимбалюк.



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