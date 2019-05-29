У Москві провели пікети на підтримку кримськотатарських активістів / Фото

13:20 19.07.2019   Крым

У центрі Москви увечері 18 липня активісти ініціативи «Стратегія – 18» провели одиночні пікети на підтримку кримських татар.

Також пікетувальники вимагали від влади звільнити всіх українських політичних в'язнів, які утримуються в російських в'язницях. Про це Крим.Реалії розповіла учасниця ініціативи Віра Лаврешина, пише Укрінформ.

«Досі перебуваю під враженням від акції кримськотатарського народу на Красній площі ... Ми вийшли на Тверську зі слоганами, які були у кримськотатарських активістів у Москві, ми вимагаємо звільнення невинних ... Люди дивляться, питають, про щось замислюються. Життя не цукор у всіх без винятку. Сьогодні з нами було двоє нових пікетувальників, захотіли підтримати героїчний народ – кримських татар. Завдяки їм цей хамський режим швидше зламається. Немає сумнівів», – поділилася Лаврешина.

Активісти тримали в руках плакати з текстом «мусульмани не терористи», «окупація Криму – ганьба Росії», «наші діти – не терористи».

У той же час у Санкт-Петербурзі відбулися одиночні пікети проти репресій у Криму.

Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українських моряки, захоплені Росією біля берегів Криму в листопаді минулого року.



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