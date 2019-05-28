Росія повинна повернути Україні моряків без обміну — Зеленський
|10:40 19.07.2019
|Крым
Росія повинна повернути українських моряків без обміну, заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це він сказав журналістам в Києві, пише Інтерфакс-Україна.
25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські силовики незаконно захопили два українських катера Бердянськ і Нікополь, а також рейдовий буксир Яни Капу, що прямували в порт Маріуполя.
Росія звинувачує їх «незаконному перетині держкордону», Україна і ОБСЄ вважають їх військовополоненими.
Міжнародний трибунал з морського права за позовом України зобов’язав Росіювідпустити всіх 24 українських моряків.
У Кремлі вирішили проігнорувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН.
17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт на три місяці всім українським морякам.
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