Росія повинна повернути українських моряків без обміну, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав журналістам в Києві, пише Інтерфакс-Україна.

25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські силовики незаконно захопили два українських катера Бердянськ і Нікополь, а також рейдовий буксир Яни Капу, що прямували в порт Маріуполя.

Росія звинувачує їх «незаконному перетині держкордону», Україна і ОБСЄ вважають їх військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права за позовом України зобов’язав Росіювідпустити всіх 24 українських моряків.

У Кремлі вирішили проігнорувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт на три місяці всім українським морякам.