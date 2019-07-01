Бердянский морской порт в январе-июне 2019 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,1% — до 551 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 38,4% — до 542,8 тыс. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 81,8% — до 8 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов составила 0,2 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов сократилась на 29,4% — до 542,8 тыс. тонн. В частности, переработка зерна увеличилась на 14,3% — до 392 тыс. тонн. Перевалка строительных грузов снизилась в 2,6 раза — до 105 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 26,8% — до 45,8 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов сократилась в 14,8 раза — до 8,2 тыс. тонн. В частности, переработка металлолома составила 0,1 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла в 2,1 раза — до 8,1 тыс. тонн.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.